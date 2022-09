Coronavirus: Santelli, intollerabile attacco mediatico al Sud "Pandemia ha mostrato calabresi come esempio rispetto regole"

CATANZARO, 22 APR - "L'attacco mediatico subito in queste ore dalla Calabria e dall'intero Mezzogiorno è intollerabile, tanto più in questo momento storico in cui l'unità nazionale è valore imprescindibile". Lo afferma, in una dichiarazione, Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. "Mi rammarica molto - prosegue Santelli - ascoltare stupide affermazioni campanilistiche che sbeffeggiano il popolo meridionale.



Sono da sempre a difesa della mia gente, della mia terra e non permetto a nessuno di denigrarla con leggerezza e cattiveria. La verità è che questa pandemia è sicuramente servita ad abbattere lo stereotipo del calabrese incurante delle regole e del bene comune.



Dico questo perché la Calabria, i calabresi hanno saputo dare buona prova di sé e da un evento fortemente negativo usciamo rafforzati e ci sentiamo di essere esempio positivo in quanto a rispetto delle regole. Nessun complesso di inferiorità quindi, tanto meno nella gestione di questa emergenza sanitaria affrontata con grande dignità".



"Abbiamo offerto il nostro aiuto al Nord ad inizio pandemia, - sostiene ancora Santelli - ci siamo offerti per curare i loro pazienti e l'abbiamo fatto con grande affetto e professionalità. La nostra grande essenza la si trova proprio in queste occasioni in cui dimostriamo la vera grandezza di un popolo che merita e chiede rispetto, oggi più che mai. Viva il Sud, viva il Nord, viva l'Italia unita, coraggiosa e solidale"