Coronavirus: Speranza,non è tempo divisioni politica . 'Clima politico positivo e unitario è precondizione essenziale'

ROMA, 01 APR - Il clima politico "positivo e unitario è una precondizione essenziale per tenere unito il Paese in questo momento difficile della nostra storia. Non è il tempo delle divisioni". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa al Senato.



"L'unità e la coesione sociale sono indispensabili in queste condizioni, come ha detto il presidente Mattarella", ha sottolineato.

Speranza ha quindi sottolineato di "non considerare la discussione parlamentare una formalità o un dovere d'ufficio. Sono qui - ha affermato il ministro - anche per ascoltare le proposte di tutte le forze politiche".