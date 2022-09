Catanzaro. Coronavirus, ulteriore nuova stretta del Sindaco Abramo

Coronavirus ulteriore nuova stretta del Sindaco Abramo: chiusi distributori automatici h24 di bevande e alimenti

CATANZARO, 23 MAR - Ulteriore stretta del sindaco Sergio Abramo sugli esercizi commerciali di Catanzaro per contenere l’emergenza coronavirus sul territorio cittadino. Con una nuova ordinanza, Abramo ha disposto la chiusura dei bar self service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h24 in locale liberamente accessibile.



Sono esclusi dal provvedimento i distributori presenti all’interno di strutture ospedaliere o assimilate o di strutture pubbliche e private che siano mantenute aperte per assicurare servizi di pubblica utilità, fermo ristando il rispetto della distanza interpersonale di un metro. Il divieto sarà valido fino al 3 aprile, salvo proroga conseguente a nuovi provvedimenti governativi relativi all’emergenza.



Il sindaco, anche a seguito di numerose segnalazione pervenute alla Polizia locale, ha così inteso incrementare le misure già disposte a tutela della salute pubblica con l’obiettivo di di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, ogni occasione di possibile contagio non riconducibile ad uno stato di necessità.