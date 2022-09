Covid +169 nuovi casi positivi in Calabria calano ricoveri e casi attivi, 7 vittime

Covid: in Calabria calano ricoveri e casi attivi, 7 vittime. Stabile numero nuovi positivi e in crescita i guariti

CATANZARO, 10 DIC - Restano sostanzialmente stabili i nuovi positivi in Calabria dove si registra la conferma alla diminuzione di ricoverati e di casi attivi. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 169 nuovi casi (ieri erano 139) ma a fronte di un aumento di soggetti sottoposti a test (2.154 contro 1.693).

Anche oggi si registrano delle vittime, 7, che portano il totale a 373. I ricoverati in area medica sono 370 (-4) e quelli in terapia intensiva 24 (-1). In isolamento domiciliare ci sono 9.382 persone (-346). Aumentano di contro i guariti, passati a 9.026 (+513). I casi attivi sono 9.776 (-351). Dall'inizio della pandemia sono stati sottoposti a test 377.344 soggetti per un totale di 390.443 tamponi eseguiti e con 19.175 positivi. Sono i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.



Territorialmente, dall'inizio della pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.722 (90 in reparto AO Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 20 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all'ospedale da campo 13 in terapia intensiva, 4.579 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.381 (1.224 guariti, 157 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1495 (31 in reparto all'AO di Catanzaro; 16 P. O. Lamezia Terme; 15 in reparto all'AOU Mater Domini; 1 in terapia intensiva; 1.432 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.177 (1099 guariti, 78 deceduti). Crotone: casi attivi 828 (35 in reparto; 793 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1078 (1057 guariti, 21 deceduti).



Vibo Valentia: casi attivi 454 (17 ricoverati, 437 in isolamento domiciliare); casi chiusi 636 (612 guariti, 24 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.077 (115 in reparto; 11 P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1941 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4923 (4830 guariti, 93 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 200 (200 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti). I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 59, Catanzaro 22, Vibo Valentia 13, Reggio Calabria 75. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 402.

