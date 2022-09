Covid: Ordinanza del sindaco Santoianni, chiusa Cattedrale ed uffici comunali di Lungro

Covid: chiusa Cattedrale ed uffici comunali di Lungro. Decisione perché positivo uno dei partecipanti ad un battesimo

LUNGRO, 14 OTT - Chiusi per due giorni gli uffici comunali e la Cattedrale "San Nicola di Mira" di Lungro. Entrambe le strutture dovranno essere sanificate. Lo ha disposto il sindaco del centro del cosentinio, Giuseppino Santoianni, in considerazione del fatto che uno dei partecipanti ad un battesimo, tenutasi sabato scorso nella Cattedrale di Lungro, è risultato positivo al Covid- 19.



Lo stesso sindaco Santoianni, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha, altresì, invitato tutti coloro che sabato hanno partecipato al successivo "ricevimento", tenutosi in un castello di Serragiumenta, a essere responsabili e ac evitare altri contatti fino a quando non verranno effettuati i relativi tamponi.

Ecco l'ordinanza

IL SINDACO

CONSIDERATO che durante lo svolgimento di una cerimonia religiosa tenutasi nei giorni scorsi nella Cattedrale San Nicola di Mira era presente una persona forestiera risultata successivamente positiva al covid-19;

CONSIDERATO che tra le persone presenti era presente anche un dipendente comunale in servizio presso la sede municipale di Piazzale dei Salinari;

RITENUTO nelle more dell’esecuzione dei tamponi di accertamento di attuare misure preventive per la diffusione dell’eventuale contagio da Covid-19;

RITENUTO altresì di incaricare con urgenza ditta specializzata per la disinfezione dei locali della sede municipale e della Cattedrale di Lungro;

VISTO il regolamento comunale;

VISTO l’art.54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

La chiusura degli uffici comunali della sede di Piazzale dei Salinari per i giorni 14 e 15 Ottobre 2020;

La chiusura al pubblico della Cattedrale San Nicola di Mira, col divieto di svolgere al suo interno ogni funzione, per i giorni 14 e 15 Ottobre 2020;

INOLTRE ORDINA

Alla ditta LE TRE GOCCE di Caligiuri Leonardo con sede in Via Cassiani, 17 – 87060 Mirto Crosia (CS) di procedere con ogni sollecitudine entro il giorno 14 ottobre 2020 alla sanificazione e disinfezione della sede municipale di piazzale dei salinari e della Cattedrale San Nicola di Mira; Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Della Regione Calabria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO

F.to Prof. Giuseppino Santoianni