Covid: consigliere positivo, domani chiuso Comune Vibo Valentia

VIBO VALENTIA, 01 NOV - Il Comune di Vibo Valentia resterà chiuso per l'intera giornata di domani per consentire la sanificazione dei locali. La decisione è stata presa dalla Giunta, guidata dal sindaco Maria Limardo, di concerto con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale, a seguito della positività al Covid di un consigliere comunale. Oggi pomeriggio c'è stato un vertice in Comune tra il sindaco Limardo, il vice Mimmo Primerano, il segretario comunale Domenico Scuglia ed altri dirigenti a conclusione del quale é stata decisa la chiusura degli uffici per domani.