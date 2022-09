Covid. Sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro su vaccini "necessita Task force territoriale"

Covid. Dichiarazioni del Sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro su vaccini necessita task force territoriale

SELLIA MARINA 23 MAR - Di seguito, voglio condividere alcune preoccupate riflessioni!

-Sistema prenotazioni online, in tilt dopo appena 3 giorni!

-Persone fragili che non riescono più a prenotarsi e, almeno per il momento, restano escluse dalla possibilità di vaccinarsi!

-Le persone fragili più "fortunate" che, sono riuscite a prenotarsi, per farsi il vaccino sono costrette, a volte, ad attendere fino a fine Aprile e, in alcuni casi anche il mese di Maggio e, fare oltre 50 km o, addirittura, recarsi fuori provincia per raggiungere i Centri Vaccinali!

-Persone fragili che sono costrette a rinunciare al vaccino perché, di fatto, impossibilitate ad affrontare viaggi così lunghi con attese altrettanto lunghe ed estenuanti!

-Medici di base, et al., al momento esclusi dalla possibilità di vaccinare le categorie fragili, il personale scolastico, ecc.! Perché, invece ci si è affidati ai Medici di base solo per le vaccinazioni degli over 80?

Così non va!

Così non si può continuare!

A questo punto, sorgono spontanee alcune domande:

1) Perché il sistema prenotazioni online è in tilt dopo 3 giorni? Forse perché non riesce a soddisfare la domanda delle persone fragili?

Se cosi fosse vuol dire che il piano vaccinale previsto per la Regione Calabria è sottodimensionato per insufficienza di personale sanitario e/o per carenza di centri vaccinali disponibili!

2) Perché proprio i soggetti fragili devono affrontare disagi enormi e, a volte, insopportabili per ricevere il vaccino? Perché escludere i Medici di base dal vaccinare questa fascia di persone più in difficoltà che, invece, meriterebbero la vaccinazione a domicilio?

Faccio, ancora una volta, un appello al Presidente della Regione Calabria ff #Spirlì ed al Commissario della Sanità Longo :



Urge coinvolgere fattivamente, non a parole, i territori e, quindi: sindaci, medici di base, farmacisti, odontoiatri, medici di medicina generale, Avis, Croce Rossa, associazioni, ecc., e costituire una #task force territoriale, altrimenti conteremo sempre di più morti!

Vite umane che, potrebbero essere salvate solo se si intervenisse con efficacia e per tempo!

Bisogna, quindi, che l'Asp di competenza, almeno in questa fase, assumesse funzione di pianificazione e coordinamento e distribuisse il vaccino ad ogni comune. A sua volta, in ogni comune, la task force operativa dovrebbe essere la struttura deputata ad effettuare i vaccini in sicurezza nel rispetto delle fasce di popolazione stabilite dal piano vaccinale nazionale e regionale!

Nei comuni dove non si riuscisse a fare la task force, allora dovrebbe intervenire l'Asp col proprio personale e le proprie strutture e con il supporto dell'esercito italiano!

Da sola l'asp non riesce per carenza di personale e carenza di centri vaccinali sufficienti!

Il fattore tempo è determinante!

Il sistema della task force territoriale, tra l'altro, è stato già sperimentato con successo dal comune di sellia marina vaccinando, in un solo giorno circa 384 persone over 80!!!

Quindi vaccinazioni con l'ausilio di task force territoriali, altrimenti non se ne esce, almeno in tempi congrui!

Il Sindaco Ing. Francesco Mauro