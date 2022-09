Covid: due alunni positivi, sindaco chiude tutte le scuole. Decisione a Borgia in Calabria fino al 7 novembre compreso.

BORGIA, 28 OTT - Il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco, ha firmato un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino al 7 Novembre incluso, a causa di 2 casi di positività riscontrati.

"Le classi interessate - scrive sulla sua pagina Facebook - erano già in isolamento in attesa dei tamponi eseguiti sui 2 nostri cari alunni". In queste ore sono state attivate tutte le procedure per eseguire i tamponi sui compagni di classe e sul personale docente ed Ata.

"Ricordo - ha aggiunto il primo cittadino - che tutte le procedure erano state immediatamente attivate e seguite scrupolosamente compresa la sanificazione dei locali effettuata già lunedì 26 ottobre a cura della scuola stessa. Siamo in un momento molto difficile ma ne usciremo più forti di prima".