Covid. Isola Capo Rizzuto. Guardia medica aggredita da coppia, denunciati

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR), 28 MAR - Una guardia medica è stata aggredita nella notte da due persone nell'ambulatorio di Le Castella, frazione di Isola Capo Rizzuto. E' accaduto intorno alle 3 del mattino quando alla guardia medica si sono presentate due persone, marito e moglie di 51 e 48 anni, che hanno chiesto alla dottoressa di turno di prescrivere una Tac al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone. Il medico ha spiegato che questo non rientrava nelle sue competenze.

A quel punto è scattata l'aggressione nei confronti del medico e di un suo collaboratore che, mancando il servizio di vigilanza, le faceva compagnia: gli aggressori hanno tentato di strangolare il medici e preso a pugni il collaboratore.

Sono stati i carabinieri della Compagnia di Crotone, avvisati dallo stesso medico, ad individuare dopo una breve indagine gli autori della violenza. Per i due è scattata una denuncia in stato di libertà per violenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.

Nel crotonese è la seconda aggressione in meno di un mese ad un medico di guardia medica: il 20 febbraio scorso era accaduto a Pallagorio, piccolo centro della provincia.

Anche in quel caso i carabinieri avevano individuato e denunciato immediatamente l'aggressore che aveva preso a calci il medico.