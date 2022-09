Covid: a Longobucco più di 60 positivi, sindaco Giovanni Pirillo comune è Zona Rossa

Covid: a Longobucco più di 60 positivi, comune è zona rossa. Ordinanza del sindaco valida fino al prossimo 21 marzo

LONGOBUCCO, 12 MAR - Il comune di Longobucco è zona rossa. Lo ha disposto, con una propria ordinanza, Il sindaco Giovanni Pirillo. Il provvedimento che reca "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 - Misure straordinarie nel Comune di Longobucco", istituisce su tutto il territorio comunale, la zona rossa fino al prossimo 21 marzo.



Alla base dell'emissione dell'ordinanza c'è la considerazione che "l'andamento epidemiologico comunale è in costante e rapido aumento" e, quindi, "appare necessario mantenere elevato il livello di precauzione, di contenimento dei contagi e mitigazione della curva epidemica". Al momento a Longobucco, comune che conta all'incirca 3 mila abitanti vi sarebbero più di 60 persone risultate positive al tampone molecolare, 43 nella sola giornata di ieri. Una situazione che ha indotto il sindaco Pirillo "sentito per le vie brevi il parere dell'Asp di Cosenza e il parere di altre autorità locali" ad adottare il provvedimento.

In aggiornamento