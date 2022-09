Covid: a Napoli si sperimenta area pedonale in zona movida. Fino all'8 marzo nessuna multa poi accesso ztl

NAPOLI, 06 FEB - A partire da domani, con ordinanza sindacale, il Comune di Napoli introduce in via sperimentale un'area pedonale in via Bisignano, zona dei 'baretti' e della movida, tutti i giorni della settimana dalle 14 alle 6 del mattino.



Questo sia per evitare assembramenti sia per rilanciare le attività commerciali. Da domani e fino all'8 marzo il varco sarà presidiato dagli agenti della Polizia locale che forniranno ogni informazione utile. Nessuna sanzione è prevista fino a quella data.



"Tale provvedimento favorirà l'utilizzo degli spazi pubblici riducendo il flusso veicolare ad esclusione degli aventi diritto, residenti ed altre categorie - si spiega in una nota - Dall'8 marzo l'accesso verrà disciplinato attraverso i varchi telematici della ZTL Belledonne, ampliando l'area pedonale, comprendendo le seguenti strade e piazze: vico Belledonne a Chiaia; vico Alabardieri; via Bisignano; via Calabritto; via della Cavallerizza; piazza dei Martiri (nell'area compresa tre le fioriere e la carreggiata di collegamento tra via Alabardieri e via Carlo Poerio, lato Palazzo Partanna); vico II Alabardieri; vico Satriano; vicoletto Belledonne; via G. Ferrigni; vico dei Sospiri".