Covid: sit in sindaci vibonese davanti Prefettura. Presentato documento con richieste per contrasto virus

VIBO VALENTIA, 12 NOV - Quarantasei sindaci della provincia di Vibo Valentia hanno dato vita ad un sit in davanti la Prefettura di Vibo al termine del quale hanno consegnato al prefetto Francesco Zito un documento contenente le richieste indirizzate al Governo ed alla Giunta regionale in merito alla gestione della sanità e per il contrasto al diffondersi del coronavirus.



Tra le istanze, l'istituzione immediata delle Usca (Unità Specialistiche Continuità Assistenziale), poi la creazione di un Punto Covid in uno dei cinque ospedali della provincia e l'istituzione di un Hotel Covid in cui poter garantire l'isolamento fiduciario assistito ai soggetti positivi non gravi. E ancora la dotazione dei Dispositivi di protezione individuale ai medici di base e di guardia medica che devono essere messi in condizione di poter lavorare in sicurezza e avere un canale privilegiato con il Dipartimento Prevenzione.



Sui ritardi nell'elaborazione dei tamponi, è stata stigmatizzata la decisione di far confluire nell'Ospedale di Catanzaro anche quelli delle altre province. È stato anche posto l'accento sulla necessità di assunzione di personale medico ed infermieristico. I sindaci hanno infine lamentato il ritardo nell'approvvigionamento e nella distribuzione e somministrazione del vaccino antinfluenzale e chiesto il potenziamento del Dipartimento di prevenzione provinciale.