Covid: Speranza, con vaccini la svolta è vicina

ROMA, 16 MAR – La curva del contagio si appiattisce con i vaccini, dobbiamo fare i conti con le 3mila persone in terapia intensiva. Una situazione non semplice, ma la svolta è vicina per guardare alle prossime settimane con ragionata fiducia. E dobbiamo accelerare la campagna di vaccinazione per chiudere una stagione così difficile.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo oggi all’evento ‘Online Talk Sanità – Strategie per la Riforma del Sistema e Vincere la Pandemia‘ organizzato da Rcs Academy.

“Ci sono due verità- ha proseguito Speranza- la prima è che oggi i numeri li vediamo, a incidere è stata la variante inglese con una capacità di diffusione maggiore del 35-40% a livello europeo, nell’ultimo studio ISS era al 54% in Italia. La seconda verità è che abbiamo strumenti che finora non avevamo: non è vero che siamo come a marzo dell’anno scorso“. (Agenzia Dire)