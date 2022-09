Covid: stop corsa a tampone, non è terra promessa

ROMA, 08 OTT - "L'immagine che mi viene in mente, guardando i numeri e sopratutto la qualità di essi, è quella di una grande piazza, fate conto piazza Venezia, completamente bloccata. Ingiustificatamente e inutilmente bloccata. Tanta gente che spinge in tutte le direzioni come se volessero scappare da qualcosa o arrivare verso una meta.

Scappare dal Covid 19 e andare verso la terra promessa tampone. Il tampone non è la terra promessa e non dobbiamo scappare". Lo sottolinea Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, in un lungo post su Facebook.

"Il nemico è forte ma non ancora ci ha messo alle strette. Vedo grande agitazione in giro e tanta giustificata preoccupazione - prosegue Vaia - La comunicazione della comunità scientifica continua ad essere disorientanta ed i cittadini sono spaventati".