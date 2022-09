Covid. Vaccini: Palù (Aifa), per i 12-15 enni efficacia 100%

ROMA, 30 MAG - "Posso parlare degli studi che ho letto e che ho visto e dell'interlocuzione che ho a livello internazionale. Sappiamo che l'efficacia di questi vaccini dai 12 ai 15 anni compiuti è del 100%. Quindi molto elevata la protezione già dopo la prima dose che sfiora il 90%, e il 100% dopo la seconda dose. Gli effetti avversi sono minimi".

Così il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, a Mezz'ora in Più di Lucia Annunziata su Rai3 rispondendo a una domanda sul vaccino Pfizer ai giovani per cui è atteso il via libera di Aifa.

"Quello che posso dire - ha proseguito Palù - che le indicazioni ministeriali, quelle del dipartimento di prevenzione e di tutta Europa, sono di proteggere in prima istanza le fasce di popolazione più fragili, però pensare agli adolescenti e ai bambini è importante perchè sappiamo che se vogliamo limitare la catena della trasmissione questo è il meccanismo".