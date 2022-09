Capo Rizzuto. incidente Stradale sulla SP45, bilancio tre feriti, necessario l’intervento dei Vvf

ISOLA CAPO RIZZUTO 5 AGO - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta alle ore 18.55 circa sulla SP45 Capo Rizzuto per incidente stradale. Due le autovetture interessate dal sinistro, un'Audi ed una Fiat Punto. Quest'ultima a seguito dell'impatto si ribaltava demolendo un muretto di recinzione del cortile di una civile abitazione.



Tre il bilancio dei feriti tra cui un bambino già trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.