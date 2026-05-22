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“Dancing in the world”: arte, parole, musica e danza allo Spazio Lab Eventi di Palermo

Redazione
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Articolo segnalato da: Marianna La Barbera
“Dancing in the world”: arte, parole, musica e danza allo Spazio Lab Eventi di Palermo
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Poesia, pittura, musica e danza protagoniste dell’evento intitolato “Dancing in the world”, in programma a partire dalle 21:00 di venerdì 22 maggio allo Spazio Lab Eventi – ex Scalea Club – in via Faraone 2 a Palermo.
A condurre l’iniziativa, sarà il ballerino e coreografo Giuseppe Scaccianoce; previsti gli interventi del giornalista Mario Azzolini e della giornalista, poetessa e scrittrice Santina Folisi.
A esporre le loro opere, saranno gli artisti Ninni CirincioneDario DianaDaniela NicolettiGiuseppina OnoratoTommaso SalemiArmando Sparacino Grazia Vitrano.
La serata sarà impreziosita dalla presenza dei poeti Teresa Maria ArdizzoneSantina FolisiDomenico Di Vincenzo e Giuseppina Onorato.
L’evento vedrà inoltre la partecipazione straordinaria dell’attrice Stefania Mulè e di Maria Clara D’Eredità alla chitarra classica.
Musica di Dj4RaroSound.


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Argomenti:
dancing-in-the-world spaziolabeventi palermo serata-culturale poesia-pittura-musica-danza giuseppe-scaccianoce

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