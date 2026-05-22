“Dancing in the world”: arte, parole, musica e danza allo Spazio Lab Eventi di Palermo

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Poesia, pittura, musica e danza protagoniste dell’evento intitolato “Dancing in the world”, in programma a partire dalle 21:00 di venerdì 22 maggio allo Spazio Lab Eventi – ex Scalea Club – in via Faraone 2 a Palermo.

A condurre l’iniziativa, sarà il ballerino e coreografo Giuseppe Scaccianoce; previsti gli interventi del giornalista Mario Azzolini e della giornalista, poetessa e scrittrice Santina Folisi.

A esporre le loro opere, saranno gli artisti Ninni Cirincione, Dario Diana, Daniela Nicoletti, Giuseppina Onorato, Tommaso Salemi, Armando Sparacino e Grazia Vitrano.

La serata sarà impreziosita dalla presenza dei poeti Teresa Maria Ardizzone, Santina Folisi, Domenico Di Vincenzo e Giuseppina Onorato.

L’evento vedrà inoltre la partecipazione straordinaria dell’attrice Stefania Mulè e di Maria Clara D’Eredità alla chitarra classica.

Musica di Dj4RaroSound.