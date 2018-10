Dazi. guerra aperta: Cina, minaccia Trump "ricatto per 200 miliardi di dollari"

PECHINO, 19 GIUUGNO - La Cina risponde all'ultima mossa del presidente americano Donald Trump sullo studio di possibili ulteriori dazi per 200 miliardi di dollari assicurando "forti contromisure" in caso di loro attuazione. Il ministero del Commercio, in una nota, definisce un "ricatto" l'iniziativa annunciata nella notte dal tycoon.