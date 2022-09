Dichiarazione del sindaco Sergio Abramo. Task force contro carenza idrica e allacci abusivi

Task force contro carenza idrica e allacci abusivi, il sindaco ha accettato la proposta e convocato prima riunione per lunedì

Dichiarazione del sindaco Sergio Abramo:

CATANZARO, 26 GIUG - “Condivido in pieno la necessità di creare una task force che possa contrastare gli allacci abusivi alla rete idrica e la contestuale carenza d’acqua nelle abitazioni che si sta verificando, con particolare insistenza negli ultimi giorni, soprattutto nella zona sud del capoluogo.



Per questo motivo, accogliendo l’appello lanciato da alcuni consiglieri della commissione Lavori pubblici, ho convocato per lunedì, a Palazzo De Nobili, una riunione operativa con l’assessore Franco Longo, il dirigente del settore e il personale della Polizia locale, oltre ovviamente alla stessa commissione, per formare una squadra che avvii subito ogni strategia utile a individuare e perseguire i ladri d’acqua che stanno causando la gran parte dei disagi nella distribuzione dell’acqua potabile”.