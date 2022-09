Dichiarazioni del Sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro su piano vaccinale Covid Calabria

SELLIA MARINA 11 MAR - Sono intervenuto, insieme ai Sindaci della Provincia, in un incontro webinar con l'Asp di Catanzaro per fare il punto sulle vaccinazioni Covid19.

Nel mio intervento ho portato l’esperienza attuata a Sellia Marina ed ho sottolineato l'importanza di affidarsi ai Medici di base e Sindaci per vaccinare e quindi immunizzare il più possibile la popolazione e soprattutto farlo in tempi brevi!

Difficilmente, lo potrebbe fare l'Asp per l'intera popolazione della Provincia, perché già impegnata, con gran parte del proprio personale e con propri mezzi, ad organizzare e fronteggiare la diffusione del Covid19.



L’Asp di Catanzaro sta facendo un lavoro egregio ma che difficilmente potrebbe ripetersi con efficacia per le vaccinazioni.

La variabile determinante è il tempo!

Prima si vaccina prima si salvano vite umane!

Non si può, quindi, perdere tempo in incomprensibili diatribe, lungaggini burocratiche o altro.

Pertanto, a partire già dalle prossime fasce di popolazione che riguarderanno il personale scolastico ed i soggetti più fragili ci si affidi sempre di più a Medici di base e Sindaci.

A Sellia Marina con la vaccinazione degli over 80, abbiamo attuato una capacità organizzativa di immunizzare circa 300 persone al giorno! Con la stessa organizzazione in un solo giorno potrebbe vaccinarsi tutto il personale scolastico e in soli due giorni tutti i soggetti fragili! Eppure parliamo di un Comune con circa 8 mila abitanti!



Tutto dipende quindi dalla strategia e dalla capacità attuativa del Piano Vaccinale della Regione Calabria, nonché della disponibilità dei vaccini che, stando alle dichiarazioni del Ministro Speranza e del Presidente del Consiglio Draghi, arriveranno in quantità già nelle prossime settimane. Non ci dobbiamo far trovare impreparati!



#Urge, quindi, attivare con la collaborazione dei Sindaci, il più possibile i Punti Vaccinali Territoriali (PVT) e sottoscrivere un accordo con le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale per le vaccinazioni di personale scolastico e "soggetti fragili" così come fatto per le vaccinazioni degli ultra 80 enni.



Pertanto, sento di fare un appello al Commissario ad acta Guido Longo ed al Presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, a rivedere con Urgenza le strategie attuative del Piano Vaccinale e puntare molto sulla professionalità dei Medici di base, dei Farmacisti, dei Medici e Infermieri volontari delle Avis che, supportati dalla collaborazione dei Sindaci, dalle Istituzioni e dall'Associazionismo locale. Questa ritengo essere la strada più semplice, più efficace e più veloce per la vaccinazione e quindi per l’immunizzazione di massa!

È guerra al Covid, dunque! Tutti siamo chiamati alle armi! Tutti siamo chiamati, sia moralmente che professionalmente, a dare ciascuno la propria disponibilità a salvare vite umane!

Il Sindaco Ing. Francesco Mauro