Disabilità: Fish 'recepite nostre istanze, ora la riforma'. Apprezzamento per approvazione Dl delega ieri in Cdm.

ROMA, 28 OTT - "Una riforma necessaria che va nella direzione del riconoscimento del diritto di ciascuna persona al proprio percorso di vita, indipendentemente dalla propria condizione di disabilità, verso la realizzazione di un progetto di vita personalizzato, indipendente e partecipato". È il commento del presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap, Vincenzo Falabella, dopo l'annuncio ieri pomeriggio da parte della ministra per le disabilità, Erika Stefani, dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del Disegno di Legge Delega al Governo in materia di disabilità.

"La nostra Federazione ha presentato proposte che in gran parte ritroviamo nel decreto, le nostre richieste sono state in larga parte accolte e questo ci fa ben sperare anche rispetto ai decreti attuativi che ora dovranno dare corpo e sostanza ai princìpi affermati", aggiunge Falabella, e "in questo senso, il dettato normativo presentato ieri pone le basi per una revisione della norma nazionale che possa dare dignità ai principi contenuti nella Convenzione ONU". A partire "dalla definizione della condizione della disabilità alla modifica della condizione di accertamento, dalla vita indipendente alla lotta alla segregazione, abbiamo posto la necessità di un doveroso cambiamento nell'approvazione di atti legislativi concreti che incideranno significativamente sulla vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie".

"Si tratta di una svolta normativa - rileva Falabella - perché in tal modo si propone di realizzare pienamente i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall'Italia fin dal 2009, secondo un approccio del tutto coerente con la Carta dei diritti fondamentale dell'Unione Europea". "Questo risultato è frutto di una costante interlocuzione che la Federazione e il mondo associativo hanno tenuto con il governo. Ora, però, proseguiremo il confronto con le istituzioni, continuando in parallelo a produrre la nostra documentazione, mantenendo alta l'attenzione sull'approvazione dei decreti attuativi che dovranno dare corpo e sostanza ai princìpi affermati con l'approvazione di questo Disegno di Legge Delega.

Quello che è certo - prosegue il presidente di Fish - è che siamo di fronte a una svolta normativa che, almeno nelle intenzioni, semplificherà l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenzierà gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di intervento individualizzato".