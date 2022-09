Donna fermata a Cosenza da polizia per omicidio e rapina

Donna fermata a Cosenza da polizia per omicidio e rapina. Vittima é sparita nell'aprile del 2017

COSENZA, 09 OTT - Alle prime ore di oggi, la Squadra Mobile della Questura di Cosenza ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di una donna romena ritenuta responsabile di rapina e omicidio. In particolare, le indagini della magistratura e della Polizia di Stato hanno fatto luce sull'omicidio di un uomo, Damiano Oriolo, sparito misteriosamente da Cosenza il 6 aprile del 2017. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che magistrati e investigatori terranno in Questura alle ore 11.

In aggiornamento