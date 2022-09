Donnarumma out, tocca a Begovic?

MILANO, 5 MARZO 2020- Domenica il Milan affronterà il Genoa alle ore 15 a porte chiuse. L'emergenza Covid-19 ha costretto i vertici della Lega Serie A a recepire le regole e i dispositivi di legge varati dal Dpcm del Governo. Il Milan recupera dunque il match contro il grifone, e probabilmente lo fará senza poter schierare tra i pali Gigio Donnarumma, che oggi ha svolto lavoro differenziato e non sembra in perfette condizioni. Le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore.

Qualora non riuscisse a farcela, farebbe il suo esordio Begovic. Il portiere, subentrato a gara in corso a Firenze, garantisce assoluta affidabilità. Il giocatore ha giá dimostrato la sua bravura a tutti i livelli. Il Milan, anche in vista del mercato estivo, ha acquisito un estremo difensore di assoluto livello. Qualora i rossoneri dovessero vendere Gigio, otterrebbero una grande plusvalenza, ma anche un grande risparmio in termini di monte ingaggi. Elliott ha infatti intenzione di abbassare il monte ingaggi e dunque migliorare anche i conti. E i match a porte chiuse, per via del Covid-19, preoccupano Gazidis.