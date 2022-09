Bozza Dpcm, sospesi eventi religiosi e sportivi in 3 regioni. Fino all'8/3 in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

ROMA, 29 FEB - Sospensione, fino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.



È quanto prevede la bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle nuove disposizioni sull'emergenza Covid-19 e che riguardano - secondo il documento - le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.