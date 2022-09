Droga: coltivava ed essiccava marijuana in casa, arrestato. Ventisettenne è accusato anche di spaccio.

VILLAPIANA, 08 OTT - Aveva allestito in casa un vero e proprio laboratorio per la coltivazione, essiccazione e vendita della marijuana.

Un giovane di 27 anni, di Villapiana, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio. I militari hanno proceduto alla perquisizione nell'abitazione del giovane e hanno ritrovato nell'armadio della sua stanza, appesi tra i vestiti, tre rami in essiccazione di canapa indiana, oltre ad alcuni barattoli in vetro con all'interno dosi di marijuana pronte per la vendita.

Perquisito anche il giardino adiacente l'abitazione del giovane, i carabinieri hanno rinvenuto otto piante in piena fioritura, alte circa un metro, in altrettanti vasi. La marijuana sequestrata era in totale 600 grammi.