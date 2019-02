Droga: corriere della cocaina preso in autostrada Palermo

PALERMO, 8 FEBBRAIO - Corriere della cocaina arrestato dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo. E' stato fermato e trovato in possesso di 4,5 chili di cocaina purissima al casello autostradale di Buonfornello-Termini Imerese. Il 33enne di origine albanese e' stato controllato a bordo della sua auto, mentre varcava la barriera autostradale in direzione Palermo. Sul posto era presente il cane antidroga Elisir, al cui fiuto non e' sfuggita la presenza dello stupefacente. In un'intercapedine riposta nell'alloggiamento airbag lato passeggero, sul cruscotto anteriore, era stato creato un vano accessibile con una elettro-serratura: una ingegnosa sequenza attivabile accendendo l'aria condizionata ed esercitando contestualmente una pressione all'interno dell'accendisigaro. Sono stati cosi' trovati 4 involucri contenenti la cocaina confezionati con del nastro adesivo. La sostanza, se immessa nel mercato dello spaccio, avrebbe fruttato oltre 130 mila euro. Su disposizione del pm di turno di Termini Imerese, l'uomo e' stato arrestato e condotto nel carcere Cavallacci.