Duplice omicidio nel Crotonese, uccisi due allevatori

CROTONE 22 DICEMBRE - Due allevatori sono stati uccisi, nel tardo pomeriggio di oggi, a Pallagorio, piccolo centro del Crotonese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ciro' Marina, unitamente alla squadra rilievi tecnici del reparto operativo di Crotone, che hanno avviato le indagini Sono padre e figlio i due uomini uccisi questa sera a Pallagorio, piccolo centro del crotonese. Si tratta di Francesco Raffa, sessantenne, e Saverio Raffa, poco piu' che trentenne, che sono stati freddati con un fucile caricato a pallettoni. I due uomini, allevatori e commercianti di legname originari di Pallagorio ma residenti a San Nicola dell'Alto, erano incensurati e a quanto pare non avevano frequentazioni di alcun tipo con persone legate alla criminalita' organizzata. I loro corpi sono stati trovati in localita' Furci dove al momento si trovano i carabinieri per i primi rilievi.

Sono padre e figlio i due uomini uccisi questa sera a Pallagorio, piccolo centro del crotonese. Si tratta di Francesco Raffa, sessantenne, e Saverio Raffa, poco piu' che trentenne, che sono stati freddati con un fucile caricato a pallettoni.

I due uomini, allevatori e commercianti di legname originari di Pallagorio ma residenti a San Nicola dell'Alto, erano incensurati e a quanto pare non avevano frequentazioni di alcun tipo con persone legate alla criminalita' organizzata. I loro corpi sono stati trovati in localita' Furci dove al momento si trovano i carabinieri per i primi rilievi.