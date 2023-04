È Morta a 93 anni la stilista britannica Mary Quant.

In un comunicato promulgato dalla sua famiglia si evince che si è spenta serenamente nella mattinata di oggi, all’interno della sua dimora del Surrey.

Dobbiamo proprio dire grazie a Quant , abito femminile nato nella seconda metà del '900 che andò diffondendosi in tutto il mondo.

diamo merito alla francese Gabrielle Coco Chanel che ha il merito di aver messo i pantaloni alle signore, nella prima metà del secolo scorso, alla britannica Mary Quant, nata l'11 febbraio 1930, il mondo le riconosce di essere stata la "mamma della minigonna", e anche di aver diffuso nella seconda metà del '900 l'indumento femminile più amato dalle ragazze di tutte le latitudini facendolo mettere ad una ragazza che di professione faceva la parrucchiera dell’età di 17 anni, Leslie Hornby, detta Twiggy (grissino), antesignana delle top model teen ager.



Nonostante questo, "Le vere creatrici della mini sono le ragazze, le stesse che si vedono per la strada" diceva Mary Quant che in realtà aveva anche avuto il merito di averle ritoccate fino ai limiti della decenza.

Persino nei giorni nostri, la minigonna è un look amatissimo dalle ragazze e in genere accettato.



Barbara Mary Quant nacque a Blackheath l'11 febbraio 1930, in un sobborgo di Londra. I suoi genitori sono due professori gallesi che insegnano alla London University. Per la loro adorata figlia desideravano un tranquillo futuro d'insegnante. Al contrario fu per Mary ,la quale decide di studiare al Goldsmiths College, e per lei quella vita è opprimente, e a sedici anni se ne va di casa per vivere a Londra. Qui frequenta Alexander Plunket Greene, di nobili origini inglesi e nipote di Bertrand Russell . I due incominciano una vita bohemien: mangiano quando hanno soldi, viaggiano come possono. Mary adora le gonne corte e gli stivaletti, Alexander si adatta a quello che fa Mary. I due diventano amici di un ex avvocato diventato fotografo, Archie Mc Nair, e quando Alexander per il suo ventunesimo compleanno eredita dei soldi, decidono, con l'aiuto di Mc Nair, di comperare una casa. All’ interno del loro scantinato decidono di apriere un ristorante ed al primo piano la boutique Bazaar (1955). La boutique situata sulla Kings Road a Londra, ha un successo immediato tra i giovani britannici, e oltre confine.



Così facendo i giovani della generazione di rottura hanno trovato chi la pensa come loro, che vive come loro e che capisce ciò che poteva piacere a loro. Inoltre la frattura con il vecchio mondo è fatta dai capelli lunghi per i ragazzi, dalle gonne corte per le ragazze e dalla musica dei Beatles. I londinesi sin da subito deridono la boutique di Mary e del folcloristico gruppo di giovani che la frequenta, ma poi la curiosità attira gente del mondo del cinema, del teatro, dell'arte. Nel frattempo giungono anche i soldi e Mary, decide di sposarsi con Alexander, successivamente apre un altro negozio nella snob Brompton Road a Knightsbridge. Diverrà inoltre icona della Swinging London e diverrà anche una brillante imprenditrice qui fonda nel 1963 il "Ginger Group" per esportare i suoi prodotti negli Usa, lancerà una linea di cosmetici nel 1966 e una collezione di calzature nel 1967. Nel 1966, Mary Quant otterrà un prestigioso premio: ovvero dalle mani della regina Elisabetta, riceverà l'onorificenza di Cavaliere della Corona Britannica, che l'anno prima lo avevano conquistato i suoi idoli i Beatles. Nonostante tutto, lo scrittore Bernard Levin le darà l’appellativo "High Priestess of Sixties fashion", l'alta sacerdotessa della moda degli anni sessanta e divenne celebre in tutte le parti del globo.

Davì Massimo