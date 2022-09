Rifiuti. Avanzata, dal Sindaco Falcomatà, la richiesta per l’intervento dell'Esercito

REGGIO CALABRIA, 15 SET - “E’ stata avanzata una richiesta da parte del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, per l’intervento dell’Esercito in merito alla nota emergenza rifiuti. La richiesta valutata nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza è stata poi avanzata dal Prefetto al dipartimento di pubblica sicurezza, da parte della Difesa non c’è alcun problema. Il dispositivo è quello di “Strade Sicure” gestito dal Ministero dell’Interno, noi metteremo a disposizione le risorse”.

Così il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ieri in Calabria rispondendo in merito alla richiesta del Sindaco di Reggio Calabria e della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà per fronteggiare l’emergenza rifiuti.