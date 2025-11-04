Empoli-Catanzaro: al via la vendita dei biglietti, tutte le informazioni utili per la 12ª giornata di Serie B
L’Empoli Football Club ha comunicato l’apertura ufficiale della vendita dei biglietti per Empoli-Catanzaro, match valido per la 12ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, in programma sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Castellani Computer Gross Arena.
La gara rappresenta un appuntamento importante sia per i toscani che per i calabresi, con entrambe le squadre determinate a proseguire la loro corsa in classifica.
Modalità di vendita dei biglietti
In attesa di eventuali disposizioni da parte delle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita è attiva per i settori Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Maratona Inferiore.
I tagliandi possono essere acquistati:
- presso Empoli Store (Piazza della Vittoria, Empoli)
- presso Unione Clubs Azzurri (Via delle Olimpiadi, Empoli)
- oppure attraverso la biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302.
Per il momento la vendita online è riservata esclusivamente ai possessori della Fidelity Card “Empoli Member”, sottoscritta entro il 6 ottobre 2025, tramite il sito empolifc.vivaticket.it con modalità print@home.
Tariffe ridotte e omaggi
La tariffa Ridotto è valida per:
- Under 18 (nati dopo il 09/11/2007)
- Over 65 (nati prima del 09/11/1960)
- Donne
- Persone con invalidità tra il 60% e il 79% (acquisto presso Empoli Store, Unione Clubs Azzurri o tramite WhatsApp).
Omaggio Under 14
Tutti i bambini nati dopo il 09/11/2011 avranno diritto a un biglietto gratuito in tutti i settori sopra indicati.
È necessario che un adulto acquisti contestualmente un biglietto nello stesso settore o sia già abbonato, garantendo la sorveglianza del minore.
Il biglietto omaggio è disponibile solo presso Empoli Store e Unione Clubs Azzurri, previa presentazione dell’autocertificazione firmata da un genitore (scaricabile su empolifc.com/biglietteria).
Prezzi dei biglietti
Poltronissima
Intero: €65,00
Ridotto: €45,00
Under 14: Omaggio
Poltrona
Intero: €45,00
Ridotto: €35,00
Under 14: Omaggio
Tribuna Inferiore
Intero: €35,00
Ridotto: €25,00
Under 14: Omaggio
Maratona Superiore
Intero: €18,00
Ridotto: €14,00
Under 14: Omaggio
Maratona Inferiore
Intero: €15,00
Ridotto: €10,00
Under 14: Omaggio
Non disponibile
Punti vendita
Empoli Store – Piazza della Vittoria, Empoli
Lunedì: 15:30 – 19:30
Da martedì a sabato: 9:30 – 13:00 e 15:30 – 19:30
Unione Clubs Azzurri – Via delle Olimpiadi, Empoli
Da lunedì a venerdì: 15:00 – 18:30
Il giorno della gara, eventuali tagliandi residui saranno disponibili presso le biglietterie dello stadio, nell’area del campo sussidiario, a partire dalle 15:30 fino all’inizio del match.
Per informazioni o assistenza è possibile contattare il numero WhatsApp 3791260302.
Rivendita abbonamenti
Gli abbonati che non potranno assistere alla partita potranno rivendere il proprio posto tramite la piattaforma Vivaticket, al sito empolifc.vivaticket.it.
Una volta rivenduto, l’abbonato riceverà un credito pari al 40% del prezzo del settore, accreditato su Wallet digitale (Moneycard), utilizzabile per futuri acquisti di biglietti o abbonamenti.
Se il posto non viene rivenduto, sarà restituito automaticamente il giorno della partita.
Maggiori dettagli sono disponibili su empolifc.it/rivendita-abbonamento.
Modalità di vendita per il settore ospiti
La vendita dei biglietti per la Curva Sud Ospiti non è ancora attiva.
Ulteriori aggiornamenti verranno forniti sul sito ufficiale empolifc.com.
Informazioni generali e norme d’accesso
In conformità con il Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, i biglietti sono nominativi: è obbligatorio presentare un documento d’identità valido, che riporti la residenza del titolare.
Ogni acquirente potrà acquistare fino a quattro tagliandi.
L’acquisto implica l’accettazione del Codice di comportamento del tifoso, del Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena e delle norme etiche FIGC.
Chi usufruisce di una tariffa ridotta dovrà dimostrarne il diritto al momento dell’ingresso.
Si raccomanda infine di acquistare i biglietti solo tramite i canali ufficiali, per evitare truffe o utilizzi fraudolenti che saranno perseguiti secondo la legge.
