Cronaca

Paura a Rivarolo Canavese: esplosione in via Farina, un ferito grave

Redazione
Paura a Rivarolo Canavese: esplosione in via Farina, un ferito grave
Esplosione a Rivarolo Canavese: un ferito grave, mobilitati i soccorsi del 118

Attimi di paura all’alba in via Farina: sul posto ambulanza ed elisoccorso

Un’esplosione ha scosso Rivarolo Canavese questa mattina, poco dopo le 7:00, in via Farina 13. Secondo le prime ricostruzioni, una persona è rimasta ferita in modo serio e ha necessitato di cure immediate da parte dei soccorritori.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le equipe del 118 di Azienda Zero e l’elisoccorso regionale, che stanno valutando le condizioni della persona coinvolta e le possibili cause dell’esplosione.

L’allarme è stato lanciato dai residenti, svegliati da un forte boato che ha provocato momenti di grande apprensione nel quartiere. Le autorità locali hanno immediatamente isolato l’area per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

Le indagini sono in corso per accertare l’origine dell’esplosione: tra le ipotesi, un guasto a un impianto domestico di gas. La situazione resta sotto controllo, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra gli abitanti di Rivarolo Canavese, già radunatisi nei pressi della zona per seguire l’evolversi della situazione. (Immagine archivio)


