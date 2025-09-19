Cerca

“Esserci sempre” anche nello sport: aperte le iscrizioni 2025-2026

esserci sempre” anche nello sport: Fiamme Oro - Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Sezioni Giovanili di Catanzaro e Lamezia Terme: aperte le iscrizioni ai corsi 2025-2026.

La Polizia di Stato è, da sempre, impegnata a veicolare e trasmettere i valori che caratterizzano la missione istituzionale e, lo sport, come ulteriore presenza sul territorio, rappresenta uno degli strumenti di interlocuzione con i giovani che sono i destinatari di una formazione finalizzata al rispetto delle regole.

“Lo sport vissuto nei suoi principi è uno straordinario strumento di riaffermazione della legalità”.

Per la stagione sportiva 2025-2026, sono aperte le iscrizioni ai corsi di Judo e di Pesistica Olimpica, rispettivamente presso la Sezione Giovanile Fiamme Oro del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro sita in via Barlaam da Seminara, e presso la Sezione Giovanile Fiamme Oro del Commissariato di P.S.  in via Senatore A. Perugini a Lamezia Terme (CZ).

I corsi sono riservati ai ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.

Le iscrizioni ai corsi dovranno pervenire, ai responsabili delle Sezioni Giovanili Fiamme Oro, corredate della richiesta documentazione il cui elenco è descritto nelle pagine dedicate del sito web della Questura di Catanzaro.

Le palestre, previa iscrizione, sono fruibili anche dagli appartenenti alla Polizia di Stato e all’Amministrazione Civile dell’Interno e dai loro familiari maggiorenni.


fiamme-oro-catanzaro iscrizioni-corsi-2025-2026 judo-pesistica-olimpica sezioni-giovanili-polizia sport-giovani

