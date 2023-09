Evento di divulgazione scientifica

Spettabile Redazione,

Vi scriviamo per segnalare che il 14 agosto 2023 alle 20:30, si terrà un evento formativo gratuito di divulgazione scientifica della nostra associazione no profit, APS "Comunità Benedict", presso il parco archeologico nazionale "Scolacium" in Roccelletta di Borgia (CZ), in collaborazione con la dirigenza del parco ed il patrocinio del Ministero della Cultura.

L’evento si svolge in un'unica sessione, con le seguenti modalità:

1) raccolta degli intervenuti;

2) visita guidata a favore dei partecipanti da parte di un socio dell'APS, Dott. Luca Tiriolo, astrofisico, (coadiuvato da un collega) che illustrerà l'arco visibile del cielo notturno, con individuazione e descrizione di pianeti, stelle, costellazioni e galassie. Dopo le esposizioni, sarà possibile effettuare da parte di tutti, un'osservazione libera e con strumenti ottici dei corpi celesti.

Alleghiamo il programma dell’evento, come da locandina, e qui di seguito gli argomenti della serata:

1) Apertura e saluti di Elisa Nisticò, archeologa e direttrice museo e Parco Scolacium;

2) Breve presentazione associazione APS "Comunità Benedict" di Luca Tiriolo;

3) Introduzione alla cosmologia di Domenico Messinò, dottore in scienze naturali e beni culturali; 4) Tiriolo: Perché il cielo è buio5) Tiriolo: Orientarsi nel cielo parte 16) Messinò: Orientarsi nel cielo parte 27) Tutti: Osservazione libera e con strumenti.

L’APS è una associazione di promozione sociale che si occupa di riurbanizzazione E/O del ripopolamento dei borghi della Calabria. Pensiamo che questo genere di iniziativa concorra a riattivare con un servizio come la divulgazione scientifica, l’economia circolare a bassa intensità locale.

Questa iniziativa prelude, se possibile, alla promozione di attività di ricerca e accademiche nel medio periodo.

Ringraziando per la cortese attenzione restiamo a disposizione per qualsiasi domanda e porgiamo i nostri più cordiali saluti,

Francesco Misuraca (+39.3470717697)

Saverio Monterosso (+39.3492910097)

APS Comunità Benedict

Via Tigani, n. 2, Davoli 88060 (CZ)

Tel. 349.2910097 (pres.) 3470717697 (vicepres.)

[email protected]

[email protected]

c.fiscale: 97103700791

www.aps-benedict.org