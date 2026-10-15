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Fabrizio Corona denunciato a Milano per guida senza patente e fuga dai carabinieri

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Fabrizio Corona denunciato a Milano per guida senza patente e fuga dai carabinieri
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Fabrizio Corona è tornato ancora una volta al centro delle cronache, stavolta per una vicenda che ha dell'incredibile. Nella giornata di ieri, l'ex agente fotografico è stato denunciato a Milano per guida senza patente e fuga pericolosa dopo essersi reso protagonista di un inseguimento con i carabinieri in zona corso Sempione.

La dinamica dell'inseguimento

Secondo una prima ricostruzione, i militari dell'Arma hanno intimato l'alt a Corona, che si trovava alla guida del suo Range Rover Velar. L'uomo, invece di fermarsi, avrebbe premuto sull'acceleratore, dando vita a una fuga durata circa 700 metri. Un comportamento che ha messo in pericolo non solo la sua incolumità, ma anche quella degli altri utenti della strada e dei pedoni presenti nella zona.

Le accuse e il sequestro del veicolo

Dopo essere stato bloccato, Fabrizio Corona è stato identificato e denunciato. Le accuse a suo carico sono pesanti: guida senza patente, poiché il documento gli sarebbe stato revocato, e fuga pericolosa per non essersi fermato all'alt. Il SUV Range Rover Velar è stato posto sotto sequestro dalle autorità competenti.

Un passato turbolento

Non è la prima volta che Corona finisce nei guai con la giustizia. La sua vita è stata scandita da numerosi episodi giudiziari, tra cui condanne e periodi di detenzione. Questa nuova vicenda aggiunge un ulteriore tassello a una storia personale già molto complessa, confermando ancora una volta la sua difficoltà a rispettare le regole.

Le conseguenze legali

Ora per lui si prospettano nuove conseguenze legali. La guida senza patente è un reato che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e, in caso di recidiva, anche l'arresto. La fuga pericolosa, invece, può configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato dalla creazione di un pericolo per la sicurezza stradale. Saranno le autorità a stabilire l'entità delle pene.


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