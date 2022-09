Fase 2: Governo verso diffida ordinanza del Presidente Santelli Calabria 'Dpcm sul lockdown apertura

ROMA, 30 APR - Il governo, a quanto si apprende, va verso la diffida dell'ordinanza della Regione Calabria che dispone l'apertura di bar, ristoranti e pasticcerie. L'ordinanza, che va in direzione contraria al Dpcm sul lockdown in vigore fino al 3 maggio, e' stata oggetto di dibattito nel corso del Cdm appena conclusosi.

Boccia a Regioni: ordinanze coerenti con decreto o ci sarà diffida

«Propongo un metodo perché le ordinanze regionali siano coerenti con il Dpcm». E' quanto ha detto il ministro per le Autonomie e gli Affari regionali Francesco Boccia, alle Regioni in video-conferenza. In sostanza, secondo quanto si apprende, se ci saranno ordinanze non coerenti, con allentamento delle misure, il ministro Boccia invierà una lettera indicando le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle. Se questo non dovesse avvenire allora il governo impugnerà l'ordinanza.

