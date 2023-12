FDI, domenica 22 ottobre a Rende "L’Italia vincente" con intervento di Giorgia Meloni

20 OTT 2023 - Domenica 22 ottobre, ad un anno esatto dall’insediamento del governo Meloni, Fratelli d’Italia celebra i risultati raggiunti e racconta progetti e obiettivi con “L’Italia vincente – Un anno di risultati – Come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione“, che per la Calabria si svolgerà a Rende - Hotel San Francesco, con inizio alle ore 9,30. Nel corso dell’iniziativa ci sarà l’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, previsto per le ore 10.30 in collegamento video.

All’incontro, moderato dal giornalista Attilio Sabato, interverranno parte i parlamentari calabresi di Fdi: i senatori Ernesto Rapani e Fausto Orsomarso, il deputato Alfredo Antoniozzi e il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.