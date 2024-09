Firmato Protocollo d’intesa tra Polo Digitale Calabria e UNPLI CALABRIA.

Rende, 17-09-2024

Nasce un’ulteriore collaborazione fra organizzazioni che fanno della valorizzazione del territorio la loro missione.

Si è svolto giorno 17 settembre 2024, presso la sede del Polo Digitale Calabria la riunione finalizzata alla Firma del protocollo d’intesa tra Polo Digitale Calabria e UNPLI CALABRIA “Associazione Nazionale Pro Loco D’Italia ”, a dare voce è l’Ufficio Stampa del Polo Digitale Calabria.

Premesso che: L’UNPLI “Unione Nazionale Pro Loco d’Italia” ha come obiettivo la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio e, in particolare, di quelle relative: alle peculiarità locali ed al patrimonio culturale, locale, folcloristico, nonché alle produzioni tipiche; allo sviluppo della conoscenza e dell’identità del territorio; all’animazione delle comunità locali e all’attrazione turistica.

“Il 17 del mese di settembre 2024”, scrive in una nota il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango “è stato siglato un importante protocollo d’intesa tra Polo Digitale Calabria e UNPLI CALABRIA; un traguardo importante che ci permetterà di avvicinarci alle comunità locali, attraverso l’UNPLI, per la diffusione della cultura digitale e la formazione verso l’utilizzo consapevole della tecnologia. Oggi la proiezione dei giovani verso il mondo digitale stravolge completamente il ritmo fisiologico del modo di vivere e di approcciarsi alla vita quotidiana; indietro non si torna“ sostiene Il Presidente De Rango ”ma informare le comunità e soprattutto i giovani sull’impatto negativo che la tecnologia può causare se non viene impiegata con i giusti criteri da ognuno di noi, credo sia doveroso e necessario farlo; iniziando a diffondere i principi fondamentali sui processi comportamentali da adottare per proteggere i nostri dati, la nostra privacy e per educare l’utente e le comunità all’uso consapevole dei dispositivi digitali. L’UNPLI CALABRIA ha subito avvertito la necessità di intervenire sulle comunità per diffondere la cultura digitale. La proposta arriva al Polo Digitale Calabria dal Consigliere Regionale Unpli Calabria, Delegato Provinciale Unpli Cosenza Servizio Civile Universale e Presidente della Pro Loco di San Vincenzo la Costa, Giovanni Terzo Pirri, supportata dal Presidente Regionale Unpli Calabria Filippo Capellupo che ha subito colto la necessità di avvicinare le due Community e insieme al neo coordinatore regionale del Polo Digitale Calabria con delega al mondo della PA Francesco Cannataro, che io ringrazio, hanno portato avanti questa iniziativa che ci avvicina sempre più al territorio. Obiettivi condivisi, cristallizzati attraverso un protocollo d’intesa che vede le due community impegnate verso la digitalizzazione e l’alfabetizzazione digitale delle comunità presenti su tutto il territorio regionale.

L’accordo, “conclude il Presidente De Rango” si è concluso grazie al valido contributo dello Staff dirigenziale della UNPLI CALABRIA coadiuvato da Giovanni Terzo Pirri con il quale ho avuto modo di confrontarmi su tematiche condivise che hanno favorito l’allineamento del protocollo d’intesa. Ringrazio il Presidente UNPLI CALABRIA Filippo Capellupo per aver mostrato la più ampia disponibilità nel concludere l’accordo.”

Alla firma erano presenti, oltre ai dirigenti Unpli Calabria, Emilio De Rango Presidente Polo Digitale Calabria, Carmine Gallo Direttore Generale, Alfredo Andrieri Segretario Generale, Emilia Mezzatesta Coordinatrice regionale con delega agli asili nido e alle scuole elle scuole dell'infanzia e primarie paritarie, Francesco Cannataro Coordinatore Regionale con delega alla Pubblica Amministrazione locale e centrale, Aldo De Rango e Stefano Aversa che fanno parte del nuovo gruppo giovanile emergente del Polo Digitale Calabria.

I due presidenti esprimono soddisfazione per l'accordo siglato che apre nuove strade alla costruzione di una società più inclusiva e sostenibile.