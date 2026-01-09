Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale



FRAMMENTI

(Pirandello, Maschere e Verità)

Scritto, diretto e interpretato da:

Milena Aldini, Luca Falleri, Davide Ingannamorte

Voci fuori campo: Dalila Maestrale e Davide Pandolfo

Musiche: Simone Giobellina e Luca Ippolito

Scenografia e costumi: Maria Arena

Dal 15 al 18 gennaio 2026

La seconda parte della stagione si apre con una compagnia composta da giovani e straordinari talenti, in linea con la ormai consolidata vocazione di Teatrosophia a dare spazio alle nuove realtà del teatro italiano. Protagonista di questo appuntamento è Storie di Piazza, una compagnia che si distingue per la sua originale rielaborazione dei testi classici, riletti con sensibilità contemporanea e grande attenzione alla drammaturgia.

Un viaggio teatrale che attraversa il pensiero di Luigi Pirandello, esplorandone i temi più profondi e ancora oggi straordinariamente attuali: la maschera sociale, l’identità frammentata, l’alienazione e il conflitto tra apparenza e verità. Lo spettacolo intreccia monologhi, dialoghi e teatro di figura, utilizzando linguaggi contemporanei per restituire la complessità e la ricchezza dell’universo pirandelliano. Le tre opere selezionate, “Così è (se vi pare)”, “Il treno ha fischiato” e “Uno, nessuno e centomila” vengono reinterpretate con approcci scenici differenti. Frammenti porta in scena un Pirandello capace di parlare al presente con sguardo lucido e provocatorio. Lo spettacolo alterna registri poetici e comici, offrendo una riflessione intensa sull’illusione della realtà. Un teatro che indaga il bisogno, e al tempo stesso l’impossibilità, di sapere davvero chi siamo.

Al termine dello spettacolo, Teatrosophia avrà il piacere di offrire il consueto aperitivo, un momento di incontro e condivisione dedicato ad artisti e pubblico.

Orari spettacolo: Giovedì a venerdì – ore 21:00 – Sabato e domenica – ore 18:00

Biglietti: Intero: euro 15,00 + tessera associativa annuale € 5,00

Prenotazioni: https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=88&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026.

https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Info: [email protected]

Tel. 0668801089- - Whatsapp: 393533925682