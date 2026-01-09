Cerca

Cultura e Spettacolo Lazio Roma

Frammenti

Redazione
Condividi:
Articolo segnalato da: Andrea Cavazzini
Frammenti
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale


FRAMMENTI

(Pirandello, Maschere e Verità)

Scritto, diretto e interpretato da:

Milena Aldini, Luca Falleri, Davide Ingannamorte

Voci fuori campo: Dalila Maestrale e Davide Pandolfo

Musiche: Simone Giobellina e Luca Ippolito

Scenografia e costumi: Maria Arena

Dal 15 al 18 gennaio 2026

La seconda parte della stagione si apre con una compagnia composta da giovani e straordinari talenti, in linea con la ormai consolidata vocazione di Teatrosophia a dare spazio alle nuove realtà del teatro italiano. Protagonista di questo appuntamento è Storie di Piazza, una compagnia che si distingue per la sua originale rielaborazione dei testi classici, riletti con sensibilità contemporanea e grande attenzione alla drammaturgia.

Un viaggio teatrale che attraversa il pensiero di Luigi Pirandello, esplorandone i temi più profondi e ancora oggi straordinariamente attuali: la maschera sociale, l’identità frammentata, l’alienazione e il conflitto tra apparenza e verità.  Lo spettacolo intreccia monologhi, dialoghi e teatro di figura, utilizzando linguaggi contemporanei per restituire la complessità e la ricchezza dell’universo pirandelliano. Le tre opere selezionate, “Così è (se vi pare)”“Il treno ha fischiato” e “Uno, nessuno e centomila” vengono reinterpretate con approcci scenici differenti. Frammenti porta in scena un Pirandello capace di parlare al presente con sguardo lucido e provocatorio. Lo spettacolo alterna registri poetici e comici, offrendo una riflessione intensa sull’illusione della realtà.  Un teatro che indaga il bisogno, e al tempo stesso l’impossibilità, di sapere davvero chi siamo.

Al termine dello spettacolo, Teatrosophia avrà il piacere di offrire il consueto aperitivo, un momento di incontro e condivisione dedicato ad artisti e pubblico.

Orari spettacolo: Giovedì a venerdì – ore 21:00 – Sabato e domenica – ore 18:00

Biglietti: Intero: euro 15,00 + tessera associativa annuale € 5,00

Prenotazioni: https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=88&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026.

 https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Info:  [email protected]

Tel. 0668801089- - Whatsapp: 393533925682


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
frammenti-pirandello spettacolo-teatrosophia maschere-verita-pirandello compagnia-storie-di-piazza teatro-contemporaneo

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Cultura e Spettacolo

Vedi tutti