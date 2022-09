Francesco Sicari: Fondotinta. Nell'aria, adesso, è rimasto solo il profumo di te.

Sei andata via e sono rimasto di nuovo solo.

Ti ho tenuta abbracciata ed ho sentito sotto le mie mani

la morbidezza della tua pelle.

Per un'ora sei stata tutta mia e ti ho ricoperta di baci ed i miei occhi non

hanno visto che i tuoi, scintillanti di amore e di dolcezza.



Ti sei rivestita e ti sei truccata e mi hai salutato.

Chissà se ci saremmo più visti e se avremmo avuto voglia di rivederci.

Adesso nell'aria è rimasto solo il tuo profumo che stà piano piano

scomparendo.



I miei jeans sulla sedia mentre dalla tenda chiusa, filtra un ultimo raggio

del tramonto.

Vorrei pensarti ancora ma non riesco ad immaginarti di tanti uomini.



Tutta mia solo per un'ora.

Il tuo profumo, adesso, è scomparso e la mia mente riesce a comprendere che sei stata mia solo per un attimo. Chissà cosa sarò stato, io, per te!

Forse non sentirai più il mio profumo che è passato sù di te come il vento

dolce di aprile. Ho aperto la finestra ed il sole ha tinto di rosso il mare lontano. Mi lavo, mentre non ricordo più il tuo odore e il sapore dei tuoi baci.

Sulla mensola sotto lo specchio, è rimasta la boccettina del tuo fondotinta,

unico ricordo.

Francesco Sicari