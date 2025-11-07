Frontale a Samatzai, muore un anziano: feriti madre e figlio di 17 anni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Tragedia all’alba sulla provinciale 5, sul posto 118 e Vigili del Fuoco

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Samatzai, piccolo centro del Sud Sardegna. Poco dopo le 7, lungo la strada provinciale 5, due automobili si sono scontrate frontalmente, causando la morte di un uomo di 80 anni, residente nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano era alla guida di una delle due vetture coinvolte. Nell’altro veicolo si trovavano una donna e suo figlio diciassettenne, entrambi rimasti feriti ma non in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trovato il ragazzo fuori dall’abitacolo, con alcune escoriazioni e traumi lievi. La madre, invece, è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata estratta grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

Entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trovano sotto osservazione. Le loro condizioni, secondo quanto riferito dai sanitari, non destano preoccupazione.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente hanno operato anche i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le cause del tragico frontale. Al momento non si esclude che possano aver influito le condizioni del manto stradale o un possibile malore del conducente anziano.

Sicurezza stradale in Sardegna

Ancora una volta, la Sardegna è teatro di un grave episodio sulle sue arterie provinciali. Gli abitanti di Samatzai chiedono da tempo un potenziamento della sicurezza stradale, con interventi mirati a migliorare la segnaletica e la manutenzione delle vie più trafficate. (Immagine archivio)