Fuga a Napoli e incidente a Secondigliano: arrestato un 22enne senza patente

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Un inseguimento ad alta tensione si è verificato nel quartiere di Secondigliano, a Napoli, dove un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dopo essersi dato alla fuga e aver causato un incidente stradale. I fatti risalgono alla giornata di ieri, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno notato il giovane a bordo di una moto in corso Secondigliano.

Un inseguimento di tre chilometri

Alla vista dei militari, il 22enne ha ignorato l'alt intimato e ha accelerato, dando il via a un inseguimento che è durato circa tre chilometri. Durante la fuga, il centauro ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un'auto in via dello Stelvio. I carabinieri, che avevano momentaneamente perso di vista il fuggitivo, sono giunti sul luogo dell'incidente e hanno identificato il giovane.

Conseguenze e provvedimenti

Il ragazzo, che non ha riportato ferite gravi, è stato trasportato all'ospedale Cardarelli per accertamenti. Una volta dimesso, sarà condotto in tribunale per affrontare il processo. La moto è stata sequestrata e dagli accertamenti è emerso che il 22enne non aveva mai conseguito la patente di guida. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi.

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L'episodio mette in luce ancora una volta i rischi legati alla guida senza patente e alla fuga dalle forze dell'ordine, comportamenti che mettono in pericolo non solo chi li commette ma anche gli altri utenti della strada.