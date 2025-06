Furti alla Cittadella Regionale: lavoratori abbandonati, sicurezza azzerata e indignazione crescente

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Ancora una volta, dipendenti regionali vittime di furti nei parcheggi della Cittadella. La denuncia del dirigente sindacale del CSA-Cisal Gianluca Tedesco: “Situazione inaccettabile, la Regione deve intervenire subito per garantire rispetto e sicurezza.”

A distanza di pochi mesi dal nostro accorato appello al Presidente della Regione Calabria e al Prefetto di Catanzaro – datato 3 marzo – ci ritroviamo, ancora una volta, a denunciare l’ennesimo episodio vergognoso consumatosi all’interno del parcheggio della Cittadella Regionale.

Gianluca Tedesco, dirigente sindacale del CSA-Cisal, denuncia con forza l’accaduto: venerdì 27 giugno u.s., all’uscita dall’orario di lavoro, una collega del Dipartimento “Ambiente” è stata vittima di un nuovo furto. Dopo aver forzato la portiera, ignoti sono riusciti ad aprire la sua auto, portando via ogni oggetto personale: uno zaino da palestra, indumenti, occhiali da sole, un giubino di jeans e altri effetti privati.

Stavolta, nemmeno un vetro in frantumi: i ladri si stanno evidentemente “specializzando”, agendo con precisione e senza lasciare tracce evidenti, dimostrando quanto sia diventata facile e indisturbata la loro azione.

“Non si tratta solo di un furto – evidenzia Tedesco – ma di una violazione personale e psicologica. È come se, oltre ai beni materiali, venisse derubata anche la dignità.”

E aggiunge:

“Questa violenza colpisce lavoratrici e lavoratori onesti, che si guadagnano lo stipendio con fatica e che già affrontano enormi difficoltà economiche. Non possiamo accettare che, oltre all’inflazione e alla precarietà, si debba anche rischiare di essere derubati solo per aver fatto il proprio dovere.”

Il rappresentante del CSA-Cisal sottolinea inoltre che il problema non riguarda solo il personale regionale: anche visitatori, consulenti, cittadini, costretti a lasciare l’auto all’esterno della Cittadella per svolgere pratiche o incontri, vivono il timore di non ritrovare più il proprio veicolo, o trovarlo danneggiato e saccheggiato.

“Che immagine diamo di una Regione – incalza Tedesco – che non riesce a garantire nemmeno la sicurezza nei propri spazi istituzionali? La Cittadella dovrebbe essere il simbolo della Calabria pubblica, e invece è diventata il simbolo dell’abbandono.

I controlli da parte degli addetti alla vigilanza nell’area parcheggio sono chiaramente insufficienti: serve maggiore presenza, costanza e un potenziamento reale del presidio, per scoraggiare furti e garantire sicurezza a chi lavora.”

Il dirigente sindacale denuncia anche una grave disparità interna:

“Esiste una divisione silenziosa ma evidente tra chi lavora nei piani alti e chi ogni giorno affronta disagi e pericoli. Alcuni parcheggi sono protetti, altri – quelli dei lavoratori comuni – lasciati all’incuria.

È inaccettabile che esistano dipendenti di serie A e di serie B. La sicurezza deve essere un diritto garantito a tutti, non un privilegio.”

Tedesco avverte con fermezza:

“Se la situazione non cambierà nell’immediato, non escludiamo azioni sindacali forti: proteste pubbliche, conferenze stampa e anche la proclamazione dello stato di agitazione.

Chi si prenderà la responsabilità se domani qualcuno verrà aggredito o ferito? La Regione non può continuare a voltarsi dall’altra parte.”

Infine, rivolge un appello alla stampa, ai cittadini e alle istituzioni:

“Non possiamo più restare in silenzio. Questo non è solo un problema dei lavoratori, ma dell’intera comunità. È un fatto di giustizia, dignità e rispetto verso chi ogni giorno manda avanti la macchina pubblica, spesso in condizioni di precarietà e invisibilità.”

La Cittadella Regionale dovrebbe essere il cuore sicuro e funzionante della Calabria.

Oggi, invece, è un luogo in cui chi lavora o semplicemente entra, rischia di essere derubato nell’indifferenza generale.

Con queste parole, Gianluca Tedesco – dirigente sindacale del CSA-Cisal – conclude la sua dichiarazione, richiamando la Regione alle proprie responsabilità istituzionali e chiedendo un’azione tempestiva e risolutiva.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti