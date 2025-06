Gabriella Chiarella, il suo sogno, e l'opportunità per tutti noi che scriviamo

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il talento è innato, ma per esprimersi va coltivato, e per emergere necessita di un carattere forte.

Gabriella Chiarella, giovane redattrice di LaC News24, ha talento, determinazione e forza di carattere da vendere.

La sua passione è il giornalismo, e per questo motivo sta seguendo il percorso che la porterà a conseguirne il titolo. I suoi articoli, però, hanno già catturato l’attenzione di lettori e operatori culturali.

Gabriella riesce ad emozionare con una scrittura chiara, un ritmo coinvolgente, un elevato background culturale e una profondità di pensiero.

Pensiero che si manifesta con particolare forza negli articoli che dedica ai temi scottanti dell’attualità , motivando posizioni nette e scomode, riuscendo così anche a graffiare le anime di chi legge.

La sua opera non si limita nel redigere articoli, ma comprende anche interviste, recensioni e moderazioni di eventi culturali.

Parla inglese, ama la musica, è abile nel cogliere le opportunità dei social, riesce a farsi ben volere grazie a brillantezza e simpatia. Oltre a una mente colta, possiede anche il cervello fino del contadino, grazie all’aiuto che dà in campagna ai familiari.

I suoi notevoli bagagli, umano e culturale, non li ha conseguiti soltanto con l’appoggio del grande amore della mamma e di una mitica nonna, ma anche a causa di delusioni e mancanze.

“La pazienza delle donne incomincia a quell’età”, cantava Mia Martini, e quella di Gabriella è cominciata molto presto. La sua forza le ha permesso di trasformarla in strumento per strutturarsi, forte come solo le donne sanno fare.

Ecco perché, nonostante la giovane età, la sua è una penna matura, che riesce ad ancorare a un linguaggio giovanile, tradizione e modernità.

L’ingresso di Gabriella, e dei giovani di talento come lei, nel panorama culturale calabrese è fondamentale, perché costringe tutti noi che scriviamo a mantenere alta la passione, a guardare verso nuovi linguaggi e verso nuovi stili che avanzano, a sperimentare nuove vie, consentendoci di creare opere sempre affascinanti per la mente dei nostri lettori.

Benvenuta Gabriella e grazie.

Saverio Fontana

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti