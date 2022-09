Giornata di fuoco e tempesta di vento per i VVF, rogo in due abitazioni più azienda di Pellets

CATANZARO 6 GEN - Questa mattina squadra del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta, stesso comune, alla via Antonello da Messina per incendio abitazione posto al piano terra.

Incendio sprigionatosi dal caminetto ha coinvolto il divano posto nelle vicinanze propagandosi successivamente all'interno dei locali dell'appartamento.

Il proprietario, nel tentativo di una prima opera di spegnimento, si procurava delle ustioni su l'arto inferiore. Lo stesso veniva trasportato dal personale medico del suem118 presso struttura ospedaliera per le cure del caso.

Intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione dell'incendio ed alla messa in sicurezza dell'immobile. Quest'ultimo non riportava danni strutturali.

Squadra del distaccamento di Sellia Marina è attualmente impegnata nel comune di Botricello alla via Bologna per un incendio abitazione strutturata su due livelli.

L'incendio ha interessato i locali del piano terra. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo.

Non si registrano danni a persone. Intervento in atto.

Squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Girifalco con supporto di due autobotti sono impegnate dalle prime ore di questo pomeriggio per un incendio divampato all'interno di una ditta che produce pellets nel comune di Amato (CZ)

Intervento in atto, seguiranno aggiornamenti.

Incendio ha interessato cataste di materiale posto all'esterno del capannone della ditta. Le fiamme successivamente si sono propagate in un locale adibito a magazzino di attrezzature.

Intervento (attualmente in atto) dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere il rogo all'interno del magazzino evitando il propagarsi delle fiamme nei reparti del capannone.



Aggiornamento Botricello

Incendio abitazione scaturito dalla canna fumaria della stufetta a legna. Danni per annerimento delle pareti al piano superiore dovuti al fumo denso originatosi dalla combustione

Aggiornamento Amato (CZ)

Proseguono le operazioni di spegnimento, le fiamme si sono propagate anche agli arbusti e macchia mediterranea all'esterno della recinzione del capannone.



Accertamenti in corso circa la dinamica, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.



A coordinare tutte le operazioni di spegnimento il Caposquadra Rosi Francesco della sede centrale

Vigili del fuoco di Provincia Crotone. Oggi 6 gennaio ancora una giornata caratterizzata dal forte vento, tutte le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Crotone e dei vari distaccamenti sono state impegnate in interventi di messa in sicurezza e rimozione ostacoli, dovuti appunto al forte vento che da qualche giorno imperversa su tutto il territorio crotonese.



Tra i vari interventi non è mancato un incendio di macchia mediterranea fuori stagione che ha tenuto impegnata una squadra per oltre tre ore in località ss 106 bivio Le Castella, inoltre cornicioni pericolanti, lamiere, tetti scoperchiati e parte della copertura della tribuna dello stadio Ezio Scida in precario stato di stabilità tanto da richiedere la chiusura del tratto di strada antistante lo stesso stadio.

Al momento le squadre sono ancora tutte a lavoro per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.