Giudice Sportivo Serie B: Squalifiche e Provvedimenti, Recupero Juve Stabia-Bari
Le decisioni al termine dell'11ª giornata del campionato
Il Giudice Sportivo della Serie BKT, avv. Emilio Battaglia, ha preso decisioni importanti alla conclusione della 11ª giornata del campionato. In totale, sono stati squalificati quattro calciatori, tutti per un turno. I giocatori interessati sono:
- Oyono A. (Frosinone): squalifica per doppia ammonizione (comportamento scorretto e simulazione).
- Izzo (Monza): squalifica per doppia ammonizione (comportamento scorretto).
- Barreca (Padova): squalifica per comportamento scorretto.
- Illanes (Carrarese): squalifica per comportamento scorretto.
Inoltre, è stata stabilita la data del recupero per la gara Juve Stabia-Bari, che si giocherà il 4 dicembre 2025 alle ore 19:30.
Provvedimenti Disciplinari:
Oltre alle squalifiche, sono stati emessi provvedimenti disciplinari per le società coinvolte in episodi di violazione delle normative, tra cui l'uso di materiale pirotecnico durante le partite. La Società Catanzaro ha ricevuto un'ammenda di €2.000,00 per il lancio di un petardo durante il match con Venezia.
Classifica Serie BKT - 11ª Giornata
La classifica aggiornata al termine della giornata vede il Modena mantenere la testa della classifica, seguito da Monza e Frosinone.
|Posizione
|1
|Modena
|24
|2
|Monza
|23
|3
|Frosinone
|21
|4
|Cesena
|20
|5
|Palermo
|19
|6
|Venezia
|16
|7
|Avellino
|16
|8
|Catanzaro
|15
|9
|Reggiana
|15
|10
|Juve Stabia
|14
|11
|Carrarese
|14
|12
|Padova
|14
|13
|Virtus Entella
|13
|14
|Bari
|12
|15
|Südtirol
|11
|16
|Empoli
|11
|17
|Pescara
|8
|18
|Mantova
|8
|19
|Spezia
|7
|20
|Sampdoria
|7
