Giudice Sportivo Serie B: Squalifiche e Provvedimenti, Recupero Juve Stabia-Bari

Le decisioni al termine dell'11ª giornata del campionato

Il Giudice Sportivo della Serie BKT, avv. Emilio Battaglia, ha preso decisioni importanti alla conclusione della 11ª giornata del campionato. In totale, sono stati squalificati quattro calciatori, tutti per un turno. I giocatori interessati sono:

Oyono A. (Frosinone) : squalifica per doppia ammonizione (comportamento scorretto e simulazione).

: squalifica per doppia ammonizione (comportamento scorretto e simulazione). Izzo (Monza) : squalifica per doppia ammonizione (comportamento scorretto).

: squalifica per doppia ammonizione (comportamento scorretto). Barreca (Padova) : squalifica per comportamento scorretto.

: squalifica per comportamento scorretto. Illanes (Carrarese): squalifica per comportamento scorretto.

Inoltre, è stata stabilita la data del recupero per la gara Juve Stabia-Bari, che si giocherà il 4 dicembre 2025 alle ore 19:30.

Provvedimenti Disciplinari:

Oltre alle squalifiche, sono stati emessi provvedimenti disciplinari per le società coinvolte in episodi di violazione delle normative, tra cui l'uso di materiale pirotecnico durante le partite. La Società Catanzaro ha ricevuto un'ammenda di €2.000,00 per il lancio di un petardo durante il match con Venezia.

Classifica Serie BKT - 11ª Giornata

La classifica aggiornata al termine della giornata vede il Modena mantenere la testa della classifica, seguito da Monza e Frosinone.

Posizione 1 Modena 24 2 Monza 23 3 Frosinone 21 4 Cesena 20 5 Palermo 19 6 Venezia 16 7 Avellino 16 8 Catanzaro 15 9 Reggiana 15 10 Juve Stabia 14 11 Carrarese 14 12 Padova 14 13 Virtus Entella 13 14 Bari 12 15 Südtirol 11 16 Empoli 11 17 Pescara 8 18 Mantova 8 19 Spezia 7 20 Sampdoria 7