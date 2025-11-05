Cerca

Calcio Serie B Lazio Roma

Giudice Sportivo Serie B: Squalifiche e Provvedimenti, Recupero Juve Stabia-Bari

Nicola Cundò
Condividi:
Giudice Sportivo Serie B: Squalifiche e Provvedimenti, Recupero Juve Stabia-Bari
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Le decisioni al termine dell'11ª giornata del campionato

Il Giudice Sportivo della Serie BKT, avv. Emilio Battaglia, ha preso decisioni importanti alla conclusione della 11ª giornata del campionato. In totale, sono stati squalificati quattro calciatori, tutti per un turno. I giocatori interessati sono:

  • Oyono A. (Frosinone): squalifica per doppia ammonizione (comportamento scorretto e simulazione).
  • Izzo (Monza): squalifica per doppia ammonizione (comportamento scorretto).
  • Barreca (Padova): squalifica per comportamento scorretto.
  • Illanes (Carrarese): squalifica per comportamento scorretto.

Inoltre, è stata stabilita la data del recupero per la gara Juve Stabia-Bari, che si giocherà il 4 dicembre 2025 alle ore 19:30.

Provvedimenti Disciplinari:

Oltre alle squalifiche, sono stati emessi provvedimenti disciplinari per le società coinvolte in episodi di violazione delle normative, tra cui l'uso di materiale pirotecnico durante le partite. La Società Catanzaro ha ricevuto un'ammenda di €2.000,00 per il lancio di un petardo durante il match con Venezia.

Classifica Serie BKT - 11ª Giornata

La classifica aggiornata al termine della giornata vede il Modena mantenere la testa della classifica, seguito da Monza e Frosinone.

Posizione
1Modena24
2Monza23
3Frosinone21
4Cesena20
5Palermo19
6Venezia16
7Avellino16
8Catanzaro15
9Reggiana15
10Juve Stabia14
11Carrarese14
12Padova14
13Virtus Entella13
14Bari12
15Südtirol11
16Empoli11
17Pescara8
18Mantova8
19Spezia7
20Sampdoria7

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
serie-bkt-classifica squalifiche-calciatori-serie-bkt provvedimenti-disciplinari-serie-bkt recupero-juve-stabia-bari decisioni-giudice-sportivo

Scritto da Nicola Cundò

Giornalista di InfoOggi

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Calcio Serie B

Vedi tutti