Governo: al via settimana cruciale, oggi vertice su riforme Conte: non voglio nuove maggioranze. Renzi invita a pazienza

ROMA 17 FEB - Si apre una settimana cruciale per le sorti del governo. Stasera vertice di maggioranza sulle riforme. Domani esecutivo alla prova del Senato sulle intercettazioni. "Non voglio nuove maggioranze", assicura intanto Conte. Di Maio conferma "massima fiducia" al premier. Renzi parla di "polemiche inutili" e invita alla pazienza.