Governo: Bonetti, Conte ter? responsabili anche a opposizione

MILANO, 17 FEB - "Sono convinta che nel caso si dovesse decidere di andare ad un Conte ter senza Italia Viva, questa eserciterà la sua responsabilità politica, come sta facendo all'interno del Governo, anche nell'opposizione".

Lo ha detto Elena Bonetti, ministro delle Pari opportunità e famiglia ed esponente di Italia Viva, a margine di un incontro a Milano dedicato al Family Act, rispondendo ai giornalisti che le hanno chiesto se Italia Viva sarà all'opposizione nel caso si dovesse andare ad un terzo governo Conte.

"Io so quello che sto facendo per far lavorare questo Governo, e mi aspetto che tutte le altre forze politiche siano impegnate per lo stesso obiettivo, ovvero lavorare, e lavorare per il bene del Paesello", ha concluso.