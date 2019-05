Governo: Salvini, vorrei anche gli altri mantenessero parola

MILANO, 14 MAGGIO - "Io la parola l'ho mantenuta. Mi piacerebbe che, su autonomia, riduzione fiscale e secondo decreto Sicurezza, anche altri la mantenessero". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, in collegamento con Porta a Porta. "Se qualcuno ha bisogno di dieci giorni di riflessione... - ha aggiunto - Basta che non sia un modo per tirare a campare". Una bocciatura di questi provvedimenti porterebbe alla fine del governo? "No, ma mi rifiuto di pensare che qualcuno venga meno alla parola data", ha risposto.