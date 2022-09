Governo vara decreto, Cinema e teatri tornano al 100%, discoteche 75%. Ecco tutti i dettagli

Discoteche 75% all'aperto e al 50% al chiuso. In vigore dall'11 ottobre. Inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi limiti

Via libera del Consiglio dei ministri, all'unanimità, al decreto che allenta ulteriormente le strette anti-Covid, riportando al 100%, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali, in primis cinema e teatri, 'sbianchettando', tra le altre cose, il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra spettatori. Il dl prevede anche la riapertura delle discoteche, prevedendo che "la capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso". "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021". Si legge nel decreto all'esame del Cdm, visionata dall'Adnkronos, rispetto all'articolo 1 ovvero 'Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche

Franceschini: "Accolta nostra richiesta"



"La decisione del governo di consentire il ritorno al 100% della capienza nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nei musei e in tutti i luoghi della cultura accoglie in pieno la proposta che abbiamo ripetuto e confermato nelle ultime settimane, anche nella nostra ultima audizione con il Cts". Lo dice il ministro Dario Franceschini alla fine del Cdm. "Da tempo siamo convinti della totale sicurezza di questi luoghi con l'utilizzo del green pass e di tutte le misure di prevenzione: dal controllo della temperatura all'utilizzo della mascherina. Invitiamo gli italiani a tornare a vivere la cultura in tranquillità e sicurezza".

Il decreto



Dall'aumento delle capienze dei luoghi di cultura, sport e discoteche, a norme sul revenge porn, fino allo stanziamento di oltre 100 milioni in tre anni per l'accoglienza dei richiedenti asilo afghani. Sono le norme che compaiono nel decreto portato in cdm. Per i richiedenti asilo afghani, viene effettuato lo stanziamento al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione (sai).

Discoteche R



iaprono le discoteche e le sale da ballo, dove si entrerà muniti di green pass e mascherine. Il decreto prevede che "in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida", ma "la capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso". "Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività - si legge inoltre - deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo''. Dal calcolo delle capienze al chiuso per le discoteche saranno esclusi i dipendenti dei locali.

Eventi sportivi



"In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni" sportive "è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso". Nel testo si specifica che le misure si applicano "per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati".

Distanza nei musei



"Non sarà più necessario rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro per i visitatori "nei musei, negli altri istituti e luoghi della cultura". È quanto prevede il nuovo dl sulle riaperture.

Inasprite le pene



Inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi limiti percentuali delle presenze rispetto alla capienza delle strutture. È quanto prevede il nuovo decreto all'articolo sulle "disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche" è infatti previsto che "a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa", si applichi "la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni".

Revenge porn

Ci sono anche norme a tutela dei minori sul reato di revenge porn. In particolare le norme, prevedono che "chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso", "può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede" ad intervenire. "Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la respon (RaiNews)