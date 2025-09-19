Cerca

Guarascio rilancia: riaprono le curve per Cosenza-Giugliano, al via abbonamenti e biglietti

Redazione
Il Cosenza Calcio si prepara a riabbracciare i suoi tifosi in occasione della prossima sfida contro il Giugliano. Una notizia che fa piacere a tutto l’ambiente rossoblù: da lunedì 22 settembre sarà infatti possibile acquistare abbonamenti e biglietti singoli per assistere alle partite del club.

L’apertura delle curve rappresenta un momento importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per il rapporto tra società e tifoseria, che in passato ha vissuto momenti di distanza. Questa scelta mira a ricucire il legame con il pubblico, rafforzando il sostegno allo stadio San Vito-Marulla.

Prezzi abbonamenti Cosenza Calcio 2025

I prezzi proposti dalla società sono diversificati in base alle categorie:

Nuovo abbonato: 130 €

Vecchio abbonato: 100 €

Abbonamento agevolato (donne, under 18, over 64, forze dell’ordine): 70 €

Vecchio abbonamento donne: 50 €

Abbonamento Lupacchiotto (7-16 anni): 10 €

Ingresso gratuito per bambini da 0 a 6 anni

Prezzi biglietti singola partita

Per chi preferisce acquistare solo il tagliando della partita Cosenza-Giugliano, ecco i costi stabiliti:

Intero: 10 €

Ridotto (donne, under 18, over 64, forze dell’ordine): 7 €

Lupacchiotto: 2 €

Perché sottoscrivere l’abbonamento?

Scegliere l’abbonamento del Cosenza Calcio non è solo un risparmio economico, ma anche un atto di amore verso i colori rossoblù. Gli abbonati garantiscono la loro presenza allo stadio e contribuiscono a creare un clima di appartenenza che può fare la differenza durante la stagione.

La vendita partirà lunedì 22 settembre, con possibilità di acquisto online e presso i punti autorizzati.


